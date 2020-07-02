台中市清水區大楊國小室內活動空間不足，附近居民也反映缺乏集會活動場所。台中市副議長顏莉敏爭取890萬元建置風雨球場，教育局克服水土保持問題及工程流標等波折，2日順利動工，球場配合附近台中國際機場，設計成飛機造型，11月底完工後將成為亮點球場。
台中市副議長顏莉敏表示，大楊國小室內空間不足，體育課只要遇到下雨，師生就得窩在悶熱的地下室活動，而附近吳厝、楊厝、海風、東山4個里居民，也因長期缺乏活動場地而十分困擾。
顏莉敏向台中市教育局爭取890萬元建置風雨球場，在服務處和校方的積極努力，克服水土保持問題及工程流標等波折，2日上午終於順利動土，期待風雨球場11月完工後，提供師生及居民更舒適的教學及活動環境。
大楊國小表示，風雨球場為半戶外球場，長為28公尺、寬16公尺，預計11月底可完工，為了這個期待已久的建設，還特別請設計師設計成飛機造型，未來除提供師生活動場地外，也讓附近居民有一個多功能休憩空間。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。