大楊國小舉行半戶外球場新建工程動土典禮。（顏莉敏服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市副議長顏莉敏（中）爭取大楊國小風雨球場，並出席動土典禮。（顏莉敏服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市清水區大楊國小室內活動空間不足，附近居民也反映缺乏集會活動場所。台中市副議長顏莉敏爭取890萬元建置風雨球場，教育局克服水土保持問題及工程流標等波折，2日順利動工，球場配合附近台中國際機場，設計成飛機造型，11月底完工後將成為亮點球場。

台中市副議長顏莉敏表示，大楊國小室內空間不足，體育課只要遇到下雨，師生就得窩在悶熱的地下室活動，而附近吳厝、楊厝、海風、東山4個里居民，也因長期缺乏活動場地而十分困擾。

顏莉敏向台中市教育局爭取890萬元建置風雨球場，在服務處和校方的積極努力，克服水土保持問題及工程流標等波折，2日上午終於順利動土，期待風雨球場11月完工後，提供師生及居民更舒適的教學及活動環境。

大楊國小表示，風雨球場為半戶外球場，長為28公尺、寬16公尺，預計11月底可完工，為了這個期待已久的建設，還特別請設計師設計成飛機造型，未來除提供師生活動場地外，也讓附近居民有一個多功能休憩空間。

(中時 )