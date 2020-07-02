四大科技巨擘執行長同意赴國會作證 13:512020/07/02 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國眾議院司法委員會（House Judiciary Committee）發言人表示，亞馬遜、蘋果、臉書、谷歌執行長全數同意赴該委員會作證，聽證會預計本月稍晚舉行。 眾院司法委員會就四大科技巨擘在數位市場領域是否濫用自身影響力進行調查。 臉書執行長祖克伯、谷歌的皮查、蘋果的庫克、亞馬遜的貝佐斯皆已同意出席，儘管目前尚不清楚該委員會如何安排，但屆時有可能出現四位重量級人物首度共同現身國會的歷史畫面。 (工商 ) #執行長 #科技巨擘 #司法委員會 #亞馬遜 #蘋果 也許您會感興趣 財經熱門新聞 挺老美…斷貨華為！陸媒驚爆台積電2大危機 - 財經 大同狠招爆經營權大戰 經濟部也出手了 - 財經 川普危險了？這類股狂噴驚洩落選敗象… - 即時 卡神一席話撼動30歲月光族！月薪3萬也能月領2萬退休金 - 即時 1分鐘讀財經》經濟學家示警：下半年有4大黑天鵝 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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