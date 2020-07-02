美國眾議院司法委員會（House Judiciary Committee）發言人表示，亞馬遜、蘋果、臉書、谷歌執行長全數同意赴該委員會作證，聽證會預計本月稍晚舉行。

眾院司法委員會就四大科技巨擘在數位市場領域是否濫用自身影響力進行調查。

臉書執行長祖克伯、谷歌的皮查、蘋果的庫克、亞馬遜的貝佐斯皆已同意出席，儘管目前尚不清楚該委員會如何安排，但屆時有可能出現四位重量級人物首度共同現身國會的歷史畫面。

(工商 )