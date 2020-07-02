監委蔡崇義。（中時資料照 資料照）

台中地檢署檢察官陳隆翔，因在彰化地檢署任內偵辦曲棍球協會補助款案，遭監委高涌誠提案彈劾，並移送司法院職務法庭審理，合議庭認定陳沒有違反辦案程序，判決陳不受懲戒，還他公道。陳隆翔1日在檢察官內部論壇公布監委約詢譯文，監委高涌誠、蔡崇義逼問「案件可以重新起訴嗎？」，更直言說「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你」。

司法院職務法庭30日判決陳隆翔不受懲戒，陳在檢察官內部論壇公布監委約詢譯文。據悉，高涌誠開宗明義就告訴陳隆翔「這個案子不是我們自己吃飽太閒要去查的，你覺得段宜康段委員不會來嗎？」、「段宜康段委員他就來了嘛，來了，你說我們能夠說案子沒問題，檢察官處理得都很好，然後案子就踢掉，你覺得可以嗎？」

高還不諱言的說，「我現在在想，是要找你討論，說你覺得這個案子要怎麼解決，就我們現在去糾正彰檢，叫彰檢現在去宣告沒收…你覺得作檢察官…要怎麼處理這個案子」、「你覺得可以重新起訴嗎？」、「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你，彈劾了以後才能夠去聲請再審」。

而蔡崇義則說，「陳檢我也老實告訴你，我真的沒有看卷，因為他也是臨時找我的，我也是剛才才看起訴書，我一看、一翻，我說這麼漏洞那麼多」。整個約詢過程除了逼問施壓，就是高、蔡2位監委的嘲諷及訕笑。

譯文內容引起檢察官議論，有檢察官質疑，高涌誠與蔡崇義為何還能連任監委？也有檢察官問：誰來彈劾濫權的監委？

(中時電子報)