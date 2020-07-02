高雄前市長韓國瑜被罷免之後，有民眾發起要開始罷免所有不適任、沒有政績的議員，而三民區有一處罷免總部，一次點名罷免時代力量議員林于凱、民進黨議員康裕成、何權峰，鄭孟洳！而發起人今(2日)則是表示，目前4位議員提議連署書都已經達到4千份。

據《ETtoday新聞雲》報導，發起人透露，目前4位議員的罷免連署提議書，都已經收集超過4千份，目前連署點只有一個，預計下一步要開始掛布條，設立臨時攤。另外，發起人也說，希望能收集到一倍，約一萬份後，才要送到中選會，啟動第二階段。

然而，YouTuber「民正言順」先前在三民區罷免連署站街訪時，有一位婦人則是表示，最想罷免的其實是鄭孟洳，好像資歷不夠，講話都亂講，看不到她努力在做事，只是努力的在欺負人；另一位婦人則表示，康裕成問政沒有做什麼啊，沒有感覺到做了什麼事。

另外，高雄還有民眾發起罷免時代力量議員黃捷和民進黨市議員陳致中，而針對被罷免的聲浪，兩人6月中旬曾一起召開記者會，黃捷指出，不會去批評罷捷或質疑其正當性，罷捷案一年前就開始，近來轉趨積極，自己冷靜看待。

至於，陳致中則是表態，平常心面對，政治人物、民意代表都應大方接受民意檢驗，因為選票來自人民授予。

(中時電子報)