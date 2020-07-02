預購三倍券昨(1)日開始起跑，由於銀行綁定被公認最超值，各銀行登錄平台很快就爆量，讓沒搶到的人徒呼負負。內行人指出，雖然信用卡綁定的好康被搶光，但若申請新卡，選擇已捆包三倍券回饋的信用卡，仍有意想不到的福利。

TVBS報導，幾家大手筆加碼的銀行，台新、玉山，早早就額滿了，在33家合作銀行當中，金融比較平台分析，回饋金額300元是個分水嶺，除了國泰世華是7/15登錄，中國信託綁數位帳戶，只要超出這金額，都有限額，而選擇辦新卡，是另一搶優惠的好方法。

對於信用卡如何綁三倍券最優惠？有網友早早就準備了樹枝圖，教大家如何做選擇。第一步是先問自己要不要辦新卡，如果願意辦新卡，渣打跟星展會是第一首選，而高資產族還有匯豐、凱基跟玉山的選項。

為何辦新卡仍能拗到優惠？金融比較平台經理呂芝穎透露，新卡至少都有約1000元的首刷禮，其實平常時間只有300-500元左右，這次綁定振興券可以到1000，甚至到2000元，所以剛好要辦新卡的人可考慮。

她還指出辦新卡好處，有綁3倍券的新卡友優惠等於回饋有保障，不用擔心銀行額卡速度。另外，搶不到信用卡回饋也能朝支付平台下手，像台灣PAY，也綁定台銀、土銀、兆豐、合庫信用卡，也能有700元回饋。專家也特別提醒，想要領2000元現金，一定要記得綁定時選ATM領現金回饋。

(中時電子報)