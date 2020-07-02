屏東市代會主席蕭國亮。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

屏東地檢署偵辦屏東市民代表會禮品採購弊案，傳喚當時任擔任市代會主席的現任屏東市長林恊松，及時任市民代表的現任市代會主席蕭國亮，訊後認為2人涉貪嫌疑重大且有串證之虞，向屏東地方法院聲請收押禁見獲准，市長、主席雙雙被押，震憾屏東政壇。

屏地檢日前獲悉屏東市代會公務員涉嫌利用職務上機會，詐取財物及偽造文書等不法情事，成立專案小組發交廉政署南調組及調查局屏東縣調查站，先後於5月8日及18日，搜索葉姓業務承辦人及周姓廠商的住居所及辦公處所，並向屏東地院聲請羈押禁見獲准。

檢方分析過濾相關證據後，7月1日再搜索林恊松及蕭國亮住處及辦公處，並查扣相關證物，傳喚被告及相關證人共10人次釐清案情。訊後認為林恊松及蕭國亮涉犯《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物、《刑法》行使公務員登載不實文書罪，及《商業會計法》明知為不實之事項而填製會計憑證等罪嫌。

檢方認為兩人罪嫌重大，所犯為5年以上有期徒刑之重罪，且有事實足認有湮滅、偽造或變造證據、勾串共犯或證人之虞，認有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見裁准。消息傳出，屏東市公所及市代會頓時群龍無首，引發屏東地方議論。

(中時 )