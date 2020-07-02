台中潭子本願山為推廣「茹素即放生」，日前發起「彌陀齋」活動，連續5天發送100個素餐盒，由於信眾反應熱烈，加碼延長為1個月。住持信願法師2日再宣布無限期延長，並表示，新冠肺炎疫情肆虐全球，藉由吃素食，傳遞慈悲之心，期待由眾人參與，成就大愛工程。
本願山5月底發起為期5天的「彌陀齋」活動，每日提供100個素餐盒給十方信眾，倡導「茹素即放生」，每日上午11點本願山山門前，聚集不少弱勢民眾排隊「彌陀齋」。原本希望藉由發送素餐盒，推廣蔬食護生、植福培德，沒想到除原本信念外，也幫助許多弱勢民眾。
由於信眾反應熱烈，「彌陀齋」從5天延長為1個月，住持信願法師2日更宣布無限期延長，他並表示，能夠「施予」，是莫大的福報，為自己種下廣結善緣的因，讓滴水般的善匯集成大愛的果，共同營造善的循環，誠摯邀請大家響應吃素，方能環保、護生、愛地球。
信願法師補充說，在新冠肺炎疫情影響下，人與人的距離拉遠了，但他依舊相信美好的決心與力量，要一起努力，傳播正能量，行善積德，發揚佛法的大愛。
(中時 )
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