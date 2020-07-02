雪霸國家公園管理處7月1日成立滿28周年，7月4日將安排系列環境教育活動，包含攀樹體驗、定向越野運動、繪本故事導讀及DIY等，均為免費，歡迎民眾到現場報名參加。
1.攀樹體驗
地點：汶水遊客中心停車場旁
名額：80位
報名方式：現場報名，9：30開始發送號碼牌，額滿為止
體驗時段：10：00-12：00，13：00-16：00
體驗小禮：攀樹頭巾
2.定向越野運動
地點：汶水遊客中心前方草地
名額：250位
報名方式：現場報名，額滿為止
報到時間：13：20
憑「完賽證明」，可獲得櫻花鉤吻鮭紅色T恤和雪霸運動帽
3.故事屋演說故事DIY
地點：汶水遊客中心2樓環境教育教室
名額：每梯次20人，現場報名
活動時段
9：30-10：40 說故事-小種子、製作大王花藝術拼貼畫
10：45-12：30說故事-從前從前有一座森林、木林森處-桌遊
13：30-14：00說故事-野鳥會躲藏、彩繪野鳥，觀察最會躲藏的野鳥
14：20-15：30說故事-小種子、製作大王花藝術拼貼畫
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。