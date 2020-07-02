雪霸處環境教育活動，7月4日現場免費報名參加。（雪霸處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸處環境教育活動，7月4日現場免費報名參加。（雪霸處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處7月1日成立滿28周年，7月4日將安排系列環境教育活動，包含攀樹體驗、定向越野運動、繪本故事導讀及DIY等，均為免費，歡迎民眾到現場報名參加。

1.攀樹體驗

地點：汶水遊客中心停車場旁

名額：80位

報名方式：現場報名，9：30開始發送號碼牌，額滿為止

體驗時段：10：00-12：00，13：00-16：00

體驗小禮：攀樹頭巾

2.定向越野運動

地點：汶水遊客中心前方草地

名額：250位

報名方式：現場報名，額滿為止

報到時間：13：20

憑「完賽證明」，可獲得櫻花鉤吻鮭紅色T恤和雪霸運動帽

3.故事屋演說故事DIY

地點：汶水遊客中心2樓環境教育教室

名額：每梯次20人，現場報名

活動時段

9：30-10：40 說故事-小種子、製作大王花藝術拼貼畫

10：45-12：30說故事-從前從前有一座森林、木林森處-桌遊

13：30-14：00說故事-野鳥會躲藏、彩繪野鳥，觀察最會躲藏的野鳥

14：20-15：30說故事-小種子、製作大王花藝術拼貼畫

(中時 )