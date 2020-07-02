中市大里區中興路一段，日前晚上11點一輛休旅車停在路中央，一對男女慌張的東張西望，原來是汽車拋錨，幸霧峰分局成功派出所副所長黃冠智及警員林奎言，巡邏經過， 立即伸出援手，由於該處正處斜坡，二警費了一番力氣，才將車子推到路旁，並聯絡拖吊車協助，讓鄭姓車主及其友人深深感謝。

台中市鄭姓民眾日前晚間下班，載著友人開車回家，行經大里區中興路一段2巷口，停等紅燈時，車輛突然發生異常而熄火，鄭男試著重新啟動車輛未果，由於該處剛好是斜坡，一放手煞車，車輛就下滑，鄭男無法一人推車，只能在車輛後方提醒其他駕駛員繞行。

幸好成功派出所巡邏車恰巧經過，立即下車幫忙民眾，由鄭男操作方向盤，2位員警使力在後方推車，由於剛好位處斜坡，二員警費了一番力氣，才將車輛推到路邊安全處，還協助聯繫道路救援，小小舉動讓鄭姓民眾與同行友人深深感動，感謝員警的熱心服務。

霧峰分局呼籲大家，若遇到車輛拋錨時，應儘可能往路邊停靠，擺設三角警示牌提醒路過車輛放慢速度，確保自身與其他用路人安全，避免後車追撞，再聯繫道路救援，平常出門前應先做好車輛保養與檢查，如遇不明原因導致交通阻塞，可請員警協助或請道路救援來拖吊排除。

(中時 )