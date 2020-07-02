台灣 5G 搶在 2020 年上半年最後一天，也就是 6 月 30 日正式開台，宣告進入 5G 時代。不少人對此更會好奇，究竟有哪些 5G 手機有望能搭配。除了夏普(Sharp)、華碩(ASUS)都確會在 7 月發表 5G 手機外，Google 旗下首款 5G 的樣貌也疑似提早曝光。不過從圖片來看，不少網友認為可信度並不高。

爆料達人之一的 /LEAKS (@Slashleaks) 在網站中公布了宣稱是 Google Pixel 5 與保護殼的圖片。從內容來看，搭載方形相機模組，後置指紋辨識感測器，且還支援了 3.5 mm耳機孔(保護殼上有預留可插入耳機的開孔)。不過因為 Google 在 Pixel 3、Pixel 4 系列手機中，都取消了 3.5 mm 耳機孔，僅在 Pixel 3a 的中階系列中保留。因此反倒有一些網友認為這一款曝光的新機，更可能是被取消的 Pixel 4 XL 機種。

爆料達人之一的 /LEAKS 分享了疑似 Google Pixel 5 的圖片，但真實度面臨不少質疑。(摘自Slashleaks)
爆料達人之一的 /LEAKS 分享了疑似 Google Pixel 5 的圖片，但真實度面臨不少質疑。(摘自Slashleaks)

目前比較具有可信度的是，為了有效壓低價格，Pixel 5 系列預計不會採用高通 Snapdragon 865 處理器，而僅會採用 Snapdragon 765 系列的處理器。而無論採用哪一款處理器，預計都將支援 5G。讓 Pixel 5 系列成為 Google 旗下首款支援 5G 的機種。

而在 Pixel 5 系列發表之前，預計 Google 會先發表 Pixel 4a 中階新機。傳聞這一款中階新機有望在 7 月中旬發表，但是上市日期卻傳出可能延後到 10 月。不過最終仍應以 Google 公布的資訊為準。由於處理器不支援 5G，Pixel 4a 預計仍舊是一款支援 4G 網路的機種。但即便如此，因為 5G 基地台的數量較為稀少，雖然台灣 5G 已經開台，但是初期基地台不足也將影響 5G 覆蓋，因此若是僅支援 4G 預料仍舊有其市場吸引力。

NCC官網資料庫出現 Google 新手機通過認證的資料，確認是一款新手機，很有可能就是 Pixel 4a。(摘自NCC)
NCC官網資料庫出現 Google 新手機通過認證的資料，確認是一款新手機，很有可能就是 Pixel 4a。(摘自NCC)

根據國家通訊委員會(NCC)型式認證資料庫，Google 旗下一款型號為 G025J 的手機通過了認證，代表取得在台上市的許可。被認為很可能就是 Pixel 4a。按照 Google 自 Pixel 3 開始在台推出手機的往例，Pixel 4a 若宣布上市，台灣也很有機會列入在首波開賣名單之內，令人十分期待。

不搶旗艦市場 Google Pixel 5傳用高通S765系列晶片
Google Pixel 4a中階手機再傳延期 10月才推出
5G開台了 哪些手機支援5G 能馬上飆網嗎？
文章來源：Slashleaks.com

(科技)

#Google #Pixel 5 #Pixel 4a #中階 #高階 #規格 #指紋辨識 #耳機孔 #爆料 #傳聞 #手機