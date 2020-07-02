台灣 5G 搶在 2020 年上半年最後一天，也就是 6 月 30 日正式開台，宣告進入 5G 時代。不少人對此更會好奇，究竟有哪些 5G 手機有望能搭配。除了夏普(Sharp)、華碩(ASUS)都確會在 7 月發表 5G 手機外，Google 旗下首款 5G 的樣貌也疑似提早曝光。不過從圖片來看，不少網友認為可信度並不高。

爆料達人之一的 /LEAKS (@Slashleaks) 在網站中公布了宣稱是 Google Pixel 5 與保護殼的圖片。從內容來看，搭載方形相機模組，後置指紋辨識感測器，且還支援了 3.5 mm耳機孔(保護殼上有預留可插入耳機的開孔)。不過因為 Google 在 Pixel 3、Pixel 4 系列手機中，都取消了 3.5 mm 耳機孔，僅在 Pixel 3a 的中階系列中保留。因此反倒有一些網友認為這一款曝光的新機，更可能是被取消的 Pixel 4 XL 機種。

爆料達人之一的 /LEAKS 分享了疑似 Google Pixel 5 的圖片，但真實度面臨不少質疑。(摘自Slashleaks)

目前比較具有可信度的是，為了有效壓低價格，Pixel 5 系列預計不會採用高通 Snapdragon 865 處理器，而僅會採用 Snapdragon 765 系列的處理器。而無論採用哪一款處理器，預計都將支援 5G。讓 Pixel 5 系列成為 Google 旗下首款支援 5G 的機種。

而在 Pixel 5 系列發表之前，預計 Google 會先發表 Pixel 4a 中階新機。傳聞這一款中階新機有望在 7 月中旬發表，但是上市日期卻傳出可能延後到 10 月。不過最終仍應以 Google 公布的資訊為準。由於處理器不支援 5G，Pixel 4a 預計仍舊是一款支援 4G 網路的機種。但即便如此，因為 5G 基地台的數量較為稀少，雖然台灣 5G 已經開台，但是初期基地台不足也將影響 5G 覆蓋，因此若是僅支援 4G 預料仍舊有其市場吸引力。

NCC官網資料庫出現 Google 新手機通過認證的資料，確認是一款新手機，很有可能就是 Pixel 4a。(摘自NCC)

根據國家通訊委員會(NCC)型式認證資料庫，Google 旗下一款型號為 G025J 的手機通過了認證，代表取得在台上市的許可。被認為很可能就是 Pixel 4a。按照 Google 自 Pixel 3 開始在台推出手機的往例，Pixel 4a 若宣布上市，台灣也很有機會列入在首波開賣名單之內，令人十分期待。

(科技)