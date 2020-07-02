社會上不少刑案都是為了詐領保險金而行兇，但竟然有狠心父親為了鉅額保險金，狠心殺害自己的親女兒。法醫高大成就在節目上分享了一段曾經經手的案子，一名父親年輕時做猴腦生意，因生意慘淡又愛好賭博，導致離婚又積欠百萬賭債，最終密謀投保500萬，狠弒親女兒。

法醫高大成在節目分享一段自己親身經歷的駭人故事，一名高齡50歲的父親，做猴腦生意失敗，加上積欠賭債300萬，便逼迫女兒去做女工。不料因嫌女兒工作錢太少，便心一橫，幫女兒保了保險金500萬，之後抓住女兒午飯後洗澡的習慣，等她一出來沒防備，連砍12刀，法醫高大成想起仍心有餘悸「他故意在乳房和生殖器猛刺好幾刀，想讓我們以為是情殺…」

而該名父親殺害親女兒後，便將屍體用地毯包裹，接著用摩托車載至離家三公里處的田邊丟棄，因害怕被人認出，心細的兇嫌還將地毯收回家燒掉，接著約莫四點鐘報案稱女兒失蹤，法醫高大成笑說「這是他最大的敗筆，才吃完中飯過三個鐘頭，你怎麼就知道人失蹤呢?」

而該名父親當時甚至裝無辜，謊稱自己有靈異體質，感覺自己胸口痛痛的，感應到女兒的不測，更讓高大成掩口而笑，連一旁檢察官都直稱「你有夠會說謊的！」

在測謊這條路上嘗試無果後，高大成決定調查其他線索，他好奇問「你當初殺猴是怎麼運送的」，該名父親說「我那麼窮，當然用機車啊！不過你也不用看了，我洗三次了」讓高大成好氣又好笑。

好在皇天不負苦心人，高大成發現機車坐墊後，緊栓著的螺絲內依舊殘留著乾涸的，無法清洗的血跡，讓高大成笑說「你也真的是蠻衰的！」經過三度化驗，最終確定是死者血跡。本案上訴到最高法院，最終該名父親以無期徒刑定讞。

(中時電子報)