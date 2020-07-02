前瞻預算續編4200億 侯友宜：希望中央支持新北 14:172020/07/02 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前瞻預算續編4200億，侯友宜表示，希望中央支持新北。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立院今通過前瞻預算續編4200億，新北市長侯友宜2日受訪時指出，前瞻計畫能得到立法院通過，希望這些錢用在大建設方面，挽起袖子好好做事，更重要像新北市財源是六都人均預算最少，尤其碰上新北軌道建設及大公共建設都在花錢，希望中央考量每個地區情形不同，預算能給新北好好支持。 (中時 ) #新北 #預算 #建設 #希望 #前瞻 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓後的高雄 網一看驚呆：另類風光 - 政治 韓國瑜會再選2024總統嗎？陳揮文回5字 - 政治 看完陳其邁、李眉蓁最新民調差距 名嘴給建議 - 政治 為何力挺李眉蓁？謝龍介斷言：這件事她會贏！ - 政治 補選有望？知情人分析高雄民調 爆韓國瑜將... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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