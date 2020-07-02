立院今通過前瞻預算續編4200億，新北市長侯友宜2日受訪時指出，前瞻計畫能得到立法院通過，希望這些錢用在大建設方面，挽起袖子好好做事，更重要像新北市財源是六都人均預算最少，尤其碰上新北軌道建設及大公共建設都在花錢，希望中央考量每個地區情形不同，預算能給新北好好支持。

(中時 )