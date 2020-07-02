當美國聯準會（Fed）將貨幣政策由緊縮改為寬鬆，利率亦轉升為降，全球央行吹起降息風，國際市場將處於超低利環境下，資金將偏好同時兼具成長和收息的產品，由於REITs具有此二特色，加上之前跌幅深，法人認為，有續補漲空間。

REITs為此波市場恐慌主要的錯殺資產之一，法人表示，REITs擁有租金收入、資產增值機會高，相關金融商品也將連帶受惠。近期REITs都出現反彈，未來還有續漲空間。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏表示，全球風險資產隨著各國政府積極救市，買盤踴躍進場，加上現階段美債殖利率維持在低點，使市場逐漸轉向追逐風險，REITs因先前回檔幅度較大，不乏遭遇錯殺的REITs與地產股近期獲得亮眼的反彈。

黃俊晏指出，對重啟經濟的期待讓市場越來越樂觀，但目前全球REITs折價仍大，加上利率低迷，反彈空間依然不小，選股焦點著重資產負債表健全且業績穩定的個股。在操作上，優先布局資產品質與投資價值兼具的標的，以優質大型REITs為核心，搭配資產負債表強健但遭遇錯殺的個股，創造超額報酬。區域配置上，看好美國、日本、澳洲、及新加坡REITs；產業配置上，可挑選業績穩健的特殊、工業型REITs，另可小量布局具轉機題材的零售、旅館。

群益道瓊美國地產ETF基金經理人林孟迪表示，在各地逐漸解封之下，加上政府大規模刺激方案以及低利環境的延續，美國REITs受到資金矚目，後市來看，在市場需求面有撐，特別是出租電塔、資料中心、物流中心更為美國地產的投資熱點，租賃需求暢旺，同時REITs又具股利優勢，在當前低利環境中更顯吸睛，後市表現仍值得期待，建議投資人不妨以美國地產ETF來介入，掌握投資契機。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷表示，從近期公布的經濟數據以及近幾周房貸申請人數來看，受惠低利率及經濟活動重啟，美國整體房市出現止跌回穩趨勢。展望後市，個別次產業與公司則因商業模式和財務狀況表現各異，具有彈性的商業模式與健康的資產負債表得以表現較好。操作策略上，美國偏好數據中心、電塔、公寓及倉儲等次產業；亞太地區偏好日本物流相關產業；歐洲地區看好英國自助倉儲及住宅等次產業。

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