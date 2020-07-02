年僅19歲的林孟辰在《聲林之王》選秀節目勇奪亞軍後，加入金曲歌王蕭敬騰（老蕭）所屬的喜鵲娛樂，他舞台爆發力十足，加上無窮的創作能量，近來被環球音樂相中而釋出合作邀約，正式加盟環球，將於7月3日發行首支數位單曲〈畢業哥〉，一反節目中唱饒舌歌曲的兇悍模樣，搖身一變成為青春真誠的靦腆男孩。

林孟辰在節目結束後努力累積創作能量，沒想到他第一年交出的20幾首作品全被打槍，他不氣餒靜下心來持續寫歌，第二年終於交出讓經紀公司和唱片公司滿意的作品，新歌〈畢業哥〉創作靈感來自於高一時追心儀的女孩的故事，透過直白歌詞自嘲戀愛跟畢業兩頭空也沒在怕。

在MV中，林孟辰瘋狂重讀只為黏女主角到底，立志一起畢業，還為了對方改星座，買機車溫馨接送，但實際拍攝當天一點也不浪漫，他頂著夏日38度高溫從凌晨3點開始上工，一直拍到半夜12點，其中有一段戲是要他帥氣的公主抱起女主角，但他太害羞，根本不敢直視女主角，竟然連連NG近十次，拍到手抖發軟，被工作人員虧說，原來他在舞台「超派」的樣子都是裝出來的。後來他在工作人員引導情緒下，才開始對著女主角直視猛放電，大膽賣萌，拍攝完畢後他靦腆的表示：「好像真的有種心動的感覺。」

林孟辰加盟環球音樂發片，是否意味著老蕭與環球進一步合作的可能性？對此，環球表示：「環球非常欣賞孟辰的舞台爆發力和創造力，而且孟辰才19歲，未來潛力必定無可限量，而且在《聲林之王》的選秀舞台，孟辰經歷風風雨雨，在風雨過後還能有這麼精彩的創作，也讓環球更期待與孟辰的合作。」

林孟辰一點也不派！反差賣萌改當最黏系「畢業哥」。（環球音樂提供）

林孟辰與女主角拍MV時，公主抱NG近十次。（環球音樂提供）

林孟辰推出新歌〈畢業哥〉，也是第一次演戲拍MV。（環球音樂提供）

林孟辰加盟環球音樂，推出新歌〈畢業哥〉。（環球音樂提供）

林孟辰超青春單曲〈畢業哥〉正式於各大數位平台發行。（環球音樂提供）

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