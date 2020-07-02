大同股東會改選公司派強硬捍衛經營權，控訴公司違法的市場派股東寄望主管機關介入，不讓新董事登記。經濟部今天已經發出公文，要求大同公司5日內補交股東會會議紀錄，需檢視其程序與決議是否合法，才能決定是否給予登記。

大同股東會30日改選，公司派引用企併法剔除53％股東的表決權，引發外界爭議。而大同高層當日改選完後，就已立刻向經濟部送出變更董事申請。

不過因申請未附上當日會議紀錄，經濟部商業司副司長陳秘順表示，，今日已發出公文請其5日內補正。等大同補送股東會會議記錄後，會去檢視紀錄內容，跟公開資訊觀測站公開資訊等比對，主要是看召集程序與決議方法，是否符合法規。

至於公司派排除53％股東資格，出席率等於不到一半，是否代表此次改選流會，官方會不予承認？陳祕順說就是看會議記錄，目前無法代為判斷。有人主張經濟部可依公司法第195條第2項規定「限期改選」。但陳秘順認為，大同已完成改選，並非任滿佈改選。除非確定30日判定不足出席人數流會，才有主管機關介入空間，現在屬假設性問題。

不過不必等到「限期改選」，大同市場派股東已表明將先依公司法第173條重新召集股東會。也就是持股3％且一年以上股東，得請求董事會召集股東臨時會。在提出後15天內，董事會不召集時，就可以報主管機關自行召集。

不過之前市場派股東祭出過這招，當時經濟部未同意自行召集。可是陳祕順說，現在情境不同，等市場派股東提依程序提出要求，會就必要性、合理性檢視，現在沒有同意不同意說法。

(中時 )