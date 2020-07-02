行政院長蘇貞昌上午聽取國發會「109年公共建設計畫執行情形及管考優化作法」報告。但蘇揆裁示時離題，主動提及三倍券販售，並要求中華郵政趕快把客戶移轉為VISA簽帳卡，並趁賣三倍券機會，讓爸爸媽媽帶孩子去開郵局的戶頭。

三倍券的紙本券賣得比數位券好，賣紙本券的郵局應該鬆一口氣、還是如臨大敵？蘇揆上午聽取公建執行報告時，主動提及三倍券問題。他說，昨天推出來三倍券，過程絞盡多少腦汁，務必做到「好領、好用、好刺激」，才能帶動廠商。地方政府也紛紛加碼，像是新北市送一部汽車，台南就送一棟房子，越來越多加碼，所以大家用心，就能達成目標。

蘇揆並表示，針對郵局三倍券販售，他也提醒中華郵政，郵局有全國最多的服務據點、擁有最多的客戶，趕快把他的客戶移轉為VISA簽帳卡，趁這個機會，讓爸爸媽媽帶孩子去開郵局的戶頭，希望我們的團隊能夠用這樣子讓人民知道有政府會做事，敢面對問題的，能解決問題。希望各部會大家分頭努力、一起合作。

國發會則在報告中提及，截至5月底止，公共建設年度經費達成率29.96％，已較去年同期提升1.47個百分點，不僅改善第1季受疫情衝擊影響，更創近5年新高。今年整體公共建設計畫經費5,395億元，為近12年最高，如年底整體經費達成率能達到95％以上，預估可較去年至少再增加執行995億元，對疫情後提振景氣有很大幫助。

(中時 )