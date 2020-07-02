墨西哥確診男子返台無症狀，但照Ｘ光發現有輕微肺炎。（圖／指揮中心提供）

國內今天新增一名境外移入確診，為墨西哥返國50歲男子。衛福部副署長羅一鈞表示，這名患者從美國出發，到台灣7月1日，昨天到機場時說明在墨西哥期間已經出現症狀，但後來緩解，6/17~6/22出現頭痛咳嗽發燒，在墨西哥有多次就醫，因為輕症，當地規定輕症不需要採檢，因此離開，搭機期間沒有任何症狀，有有全程配戴口罩，7月1日入境時有說明過去14天有不舒服，並送到集中檢疫所隔離，現在已經在醫院治療。

羅一鈞表示，該名患者目前肺部有殘留陰影，後續會進行採檢到兩次陰性才會解除隔離。在飛機上坐在商務艙，接觸乘客很少，都有戴口罩，自己也有準備護目鏡，全程穿防護衣，並準備N95口罩配戴，即使是針對確診個案，搭機只要配戴口罩即可。

羅一鈞表示，前後兩排乘客共10名被列為需要居家隔離對象，另外有1位已經轉機到其他國家，同行的墨西哥返台同事，在墨西哥到美國有共處一車，已經列為居家隔離接觸者，另外11名同班機機組員，因為都有穿戴口罩，只要自主健康管理即可。居家隔離對象不會進行採檢，出現症狀才會採檢。

這名448例中是國內墨西哥第二例，上一次是第441例。羅一鈞表示，墨西哥是目前世界上確診個案增加速度快的國家，檢測受限於醫療量能不足，陽性率很高50%，輕症以外患者都不提供採檢，因此陽性率非常高。醫師雖然有初步懷疑，但沒有採檢確認。

他沒有通報有相關症狀搭機時。登機前從6/25症狀就緩解，其實已經做好防範，航空公司在他登機前量體溫並沒有發燒，他已經盡了相關義務。

目前在機場採檢對象，14天內有不適者就會予以採檢，類流感、發燒、腹瀉等症狀，就會予以採檢，符合採檢對象。

(中時 )