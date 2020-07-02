小英政府大手筆振興消費經濟，三倍券於1日正式上線，全民瘋預購。據統計，截至昨晚10時，全台總計達179.1萬人申請，不只實體商家等著大啖商機，行動支付也蓄勢待發坐等錢潮。電商龍頭其一的網家(8044)，旗下Pi錢包加乘優惠，祭出「P幣放大100%」優惠方案，鼓勵會員或消費者將三倍券綁定Pi錢包。網家今(2)日漲勢凌厲，開高1元至121元，股價持續走升，盤中高掛漲停價132元，一路撐到終場，成交量達5964張，仍有1189張買單排隊。籌碼面部分，外資於昨(1)日轉買超412張，自營商小額賣超9張，三大法人合計買超403張。

同被納入行動支付概念股的歐買尬(3687)，旗下歐付寶搶商機不手軟，強打多項優惠，如登記綁定送300元紅包、1500元折扣券及至中油加油最高可享7.5%回饋。今股價開高走高，盤中達3%以上漲幅，收盤價為65元，高收3.17%；外資則在昨日小額轉買超22張。而智冠(5478)藍新科技旗下「ezPay簡單付」、遊戲橘子(6180)旗下橘子支付也乘著三倍券浪潮，順勢推出各項綁定紅利。智冠收漲3.02%；遊戲橘子收漲1.75%。

振興三倍券1日開放首輪預購，雖然民眾踴躍買單，但似乎較習慣使用實體券，數據顯示，本輪預購實體券的民眾達6成以上，數位綁定卻低於4成，行動支付業者能否從中得利，後市仍有待觀察。

(時報資訊)