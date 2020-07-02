在交通部指導下，國內唯一結合資訊、網路、電信、媒體、資安、智慧交通、智慧城市等多元產業的華電網(6163)，針對淡海新市鎮智慧交通車聯網試驗場域研究計畫，成立「5G智慧交通實驗場域專案辦公室」，並於今(2)日舉辦「5G智慧城市場域交通科技新紀元」研討會，匯集了智慧運輸系統(ITS)產業的專家們進行演講與座談，交通部長林佳龍、經濟部次長林全能、新北市副市長陳純敬皆應邀出席。

交通部部長林佳龍表示，目前全世界已經有超過30個國家正在推動5G應用，智慧交通的未來發展，將會是台灣從中展現國際競爭的關鍵。因此，交通部科技顧問室推動「淡海新市鎮智慧交通場域試驗研究計畫」，將在淡海新市鎮實驗場域佈建5G環境、新世代路側及感測設備、智慧號控、邊緣交通資訊蒐集運算系統等基礎設施，並整合自駕車與車聯網，建構出一個人、車、路及雲的開放型智慧運輸實證環境，持續探索智慧運輸創新應用及5G親民服務與體驗，協助國內相關產業進一步提升技術能量及國際市場競爭力。

華電聯董事長陳國章表示，本次專責成立「5G智慧交通實驗場域專案辦公室」，協助政府推動交通科技產業的發展，未來將積極邀請產業界、學術單位、法人、研究院等各領域的專家參與此計畫，並且從技術可行性、設備成熟度、商業模式等面向評選有潛力的提案。當專案透過場域實證之後，除給予驗證證書之外，也將協助加速應用落地，除擴展國內市場之外，也會協助將產品或服務輸出到國外市場。

交通部攜手華電聯網所成立的「5G智慧交通實驗場域專案辦公室」，為確保此5G場域能符合國際標準，將透過與西門子車聯網技術合作，在實驗場域中建立國產自駕車與道路之協同合作規範標準，同時兼顧資訊安全與風險防治的目的。未來，「5G智慧交通實驗場域專案辦公室」還將進一步成立「智慧城市交通應用標準認證技術小組」，全力推動測試認證與永續經營，確保產品能符合5G應用與資訊安全等要求。

交通部所推動之淡海新市鎮智慧交通場域試驗研究計畫的願景，是希望以實驗場域構思創新交通服務雛形，同時透過與地方政府合作的作業機制及共享實證平台，以建立符合國際標準的5G模擬場域，加速業者介接發展相關新應用、上下游廠商技術整合及升級。

(時報資訊)