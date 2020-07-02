中正區最高房價豪宅「松濤苑」揭露一筆新交易，7樓戶別以總價4.95億元成交，換算單價每坪260萬元，雖然這宗交易是在2018年底，不過時隔一年多、至今年4月才辦理完成過戶，是今年迄今豪宅交易的最高單價。

潤泰集團投資興建的「松濤苑」每戶總價均在4.2億元以上，從銷售至今七年多來，共有8筆交易記錄，是「建商惜售」的豪宅代表，不過不管景氣起伏，價格波動相當有限，加上其均質化的規劃，該社區最高與最低成交價在一成以內。

實價登錄顯示，「松濤苑」歷年最高價在2015年6樓戶的每坪270.6萬，潤泰總裁尹衍樑2013年以8.75億元所購入自家豪宅頂樓戶則為每坪260萬元，即使低樓層戶別的3樓，最低成交價也在每坪252.5萬元。此次的交易7樓戶別面積260坪，謄本資訊顯示，買方登記為大隱國際投資。

此宗交易自買賣至登記，時隔了一年半，房地產業者推測，期間可能資金調度或者其它原因，導致實價揭露時間與移轉登記時間出現一年半的落差。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北市新一代的指標豪宅不少都進入成屋銷售階段，豪宅客現場看屋多看多比較後，決定購買的意願會較為明確，不過可能因為資金調度或生意太忙，交易過程也比一般住宅交易要更久。

現在豪宅市場仍是自用當道，有些豪宅待售量體雖大，但若有特殊賣點如水岸景觀等，仍受到自用客的青睞，如「西華富邦」6年就成交超過300億元，目前貨幣寬鬆與低利環境，有利不動產資產價格保值，豪宅市場偶有佳作，近期市場上的指標豪宅陸續有成交的實價揭露，不過現在買方以自用換屋為主，成為去化豪宅的主要動能，投資置產需求相對偏弱，豪宅市場不易出現飆風再起的狀況。

(工商 )