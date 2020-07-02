中央流行疫情指揮中心「醫療應變組副組長」羅一鈞今(2)日說，國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例(案448)，為50多歲男性，今(2020)年2月初至墨西哥工作，昨(1)日返國入境。

羅一鈞表示，個案6月17日至22日陸續出現頭痛、咳嗽、四肢無力及發燒症狀，並曾於墨西哥當地多次就醫但未採檢，經治療後於6月25日症狀緩解。個案7月1日入境時主動告知過去14天內曾有不適症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，經檢驗於今日確診，目前個案收治住院隔離。

羅一鈞指出，衛生單位已掌握個案接觸者共23人，其中11人須居家隔離，包括同行同事1人，同班機前後二排乘客10人(另有1人轉機未入境)，同班機機組員11人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

羅一鈞統計，國內截至目前累計77,025例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含76,084例排除)，其中448例確診，分別為357例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

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