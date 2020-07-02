由前羅氏製藥全球技術營運總裁楊育民領軍的美國全心醫藥今（2）日宣布，旗下生物製劑Neihulizumab在類固醇無效的急性移植 物抗宿主病（sr-aGvHD）患者，臨床治療效果良好，目前正積極評估其安全性和有效性。

全心表示，該治療成果已於6月在歐洲血液學年會(EHA)中發表。

這個單組、開放標示的第一期單劑量臨床試驗是由弗雷德·哈欽森癌症研究中心血液腫瘤專家保羅·馬丁(Paul J. Martin) 醫師主持。病人在治療後展現出77%（10/13例患者）的反應率，治療28天後仍有69%（9/13例患者）的反應率。

試驗主持人保羅·馬丁醫師說，這項單劑量研究的結果顯示Neihulizumab在有皮膚症狀的類固醇無效之急性移植物抗宿主病的患者中，具有可接受的安全性與合適藥物開發的藥物動力學指標；另外，在13位病人中有10位有看到臨床療效。 對於這項結果，美國全心醫藥總裁兼執行長周慧泉感到十分振奮；她表示，該研究中Neihulizumab的高反應率將激勵全心繼續推動此一候選藥物的臨床開發。

周慧泉表示，類固醇無效的急性移植物抗宿主病是一項仍然未被滿足的重要醫療需求，需要更多的治療選項。這個研究成果支持對類固醇無效的急性移植物抗宿主病之患者進行Neihulizumab多重劑量的測試，以進一步評估其安全性和有效性。此試驗目前正在進行中。

(工商 )