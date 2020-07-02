新冠肺炎重創各產業，而以飲食為主的庇護工場也受創嚴重，雖然勞動部極力爭取庇護工場納入白名單，但最後仍未納入，意謂僅能在實體通路使用，勞動部因而透過就安基金規劃約3000萬元預算，提供每個庇護工場最高20萬的行銷費用，也會辦理市集，邀請各庇護工場參與，增加知名度也協助行銷。

據勞動部統計，全台至今有149家庇護工場，而去年的整體營業額達12億餘元，但也虧損1400餘萬元，提供2067個庇護工作職位，共有1985名庇護員工就職，協助39名庇護員工進入一般職場就業。

受到新冠肺炎衝擊，庇護工場營收大受打擊，經濟部近日提出三倍券，但未把庇護工場網購納入白名單內，意謂線上刷卡付款未計入3000元額度內，勞動部勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組組長施淑惠表示，民眾仍可以至實體通路消費，勞動部也加碼補助每家庇護工場最高20萬元的行銷費用，可以用來舉辦促銷、打折等支出。

施淑惠提及，也會舉行庇護工場「採購競賽」，邀請各機關團體加入採購競賽，採購越多回饋越多，也會邀請採購競賽前3名出席金展獎頒獎典禮。

(中時 )