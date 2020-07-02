陳姓毒蟲去年6月間連續4次販賣海洛因、安非他命等1級、2級毒品給朋友而遭警查獲，他開庭辯稱兩人之間有債務糾紛，若他抓進去關，就可以不必還錢，朋友故意誣陷，他只是看朋友藥癮發作請客，或以原價轉讓等，但法官認為2人與陳並無私誼，與客觀事實不符，依毒品危害防制條例重判有期徒刑應執行20年。

陳男去年6月10日、12日販賣第1級毒品海洛因1.8公克給吳姓男子，收取6000元，另外，販賣2級毒品安非他命給鄭姓男子，遭警查獲，他辯稱是：「吳說人不舒服，要我救他，所以我免費送他」。辯護人則說陳是無償轉讓，沒有營利意圖。

另外，陳自己也吸食安毒，並稱幫鄭姓男子代買，並以原價交付，並沒有營利意圖，僅構成轉讓禁藥罪。

判決指出，陳與買毒的吳等人說，交易的金錢與毒品無關，還說「拜託陳處理」，但說法前後不一，而根據監聽譯文，都有約定會面地點、時間以及交易價格，並沒有一般朋友間閒聊、寒暄互動知情，無法認定陳是為了朋友藥癮發作而請好心請客。

判決指出，陳2次販賣第1級毒品，分別判處有期徒刑17年、16年，第2級毒品部分則判處有期徒刑8年，另外陳自己吸食部分判處有期徒刑6月、10月，應執行有期徒刑20年，可上訴。

(中時 )