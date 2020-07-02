林依晨走入校園與景美女中同學分享主演電影《打噴嚏》。（傳影互動提供）

零負評女神林依晨力挺7月15日將上映的電影《打噴嚏》，日前走入校園與景美女中同學相見歡，有女同學看到林依晨，靦腆告白說：「我喜歡妳好久！」甚至還有一位同學，從電影結束前哭到被點名上台，抱著面紙還在繼續哽咽，這樣的感動表現，讓該片男女主角柯震東與林依晨樂不可支，覺得學生們的反應真的太可愛了！

柯震東日前受訪談到曾邀請林依晨搶先看《打噴嚏》，表示當時大呼非常忐忑、不知所措，還說林依晨之前曾經給過他一本書，又緊張又搞笑的說：「現在趕快看完，才能跟心心姐姐聊天！」他也表示，其實當初得知是和林依晨同台演戲時，內心默默偷想：「真的有人可以零負評嗎？」搞笑說很想踢館看看，沒想到踢到鐵板，「結果發現女神真的零負評！」原著九把刀也記得，當時去探班《打噴嚏》拍攝時，看到林依晨下戲時也都在看書，為了要去英國留學狂背英文單字，讓他也慚愧自己不太長進。

除了校園巡迴之外，林依晨與柯震東也將與影迷近距離接觸，特別安排在7月4日（六）下午舉辦「戲院一日售票員」活動，將在東區的信義威秀以及西區的今日秀泰，預售7月15日暑假第一天上映的指定場次電影票，男女主角親自把首日《打噴嚏》電影票親手交給觀眾！！﻿，前50名購票影迷還有機會與柯震東、林依晨同框合照。活動詳情請洽打噴嚏臉書粉絲團。

(中時 )