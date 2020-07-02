新竹林管處人員向登山民眾解說保安林的重要性。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

命名活動票選情形。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

火炎山保安林內山徑景緻。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

新竹林區管理處為深化在地居民與保安林共同的情感記憶連結，6月20日於苗栗縣火炎山山徑，舉辦1314號保安林命名暨網路票選活動，票選結果出爐，由「火炎山保安林」獲得7成票數，正式成為1314號保安林的新名字。

新竹林管處舉辦1314號保安林命名票選活動，由新竹林管處人員與火炎山登山協會夥伴，向登山民眾說明活動緣由，並針對1314號保安林的公益效能、生態特色及環境現況進行解說，山友們在現場隨即圈選投票；為了更廣泛搜集在地居民想法，透過三義鄉公所、苑裡鎮公所廣邀在地民眾參與網路票選。

票選活動短短10天累積567人參與，得票統計結果，「火炎山保安林」有397票（70.02％）、「火炎山土砂捍止保安林」有86票（15.17％），「一生一世土砂捍止保安林」有61票（10.76％），其他計有23票（4.06％）。

新竹林管處表示，火炎山保安林得票率最高，顯示民眾對於1314號保安林與火炎山地形環境的連接最有感，因此依票選結果，將編號第1314號保安林定新名為「火炎山保安林」。

「火炎山」不僅代表著當地特有的地形景觀，更是國人熟悉的地名，居住在山腳下的邱姓居民表示，火炎山是他成長的地方，地名就是火炎山，因此用此名最貼切。新竹林管處則呼籲，希望透過命名活動，拉近民眾與保安林的距離與認識，共同守護這片美麗的山林。

(中時 )