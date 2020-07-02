曾在今年5月放話要賣光所有房產，特斯拉創辦人兼執行長馬斯克持續兌現其承諾！外媒報導，馬斯克最新簽署了出售洛杉磯4間豪宅的意向書，總價約6250萬美元（約新台幣18.5億元）。

外媒報導，買家是地產開發商兼設計師Ardie Tavangarian旗下的一家公司Arya Chalon，計畫將4間豪宅組合成一個新的單獨開發項目，但Arya Chalon拒絕對要價發表評論。

今年5月，馬斯克在推特上發文，表示將拋售所有有形資產、將不再擁有房子，這是為了自由，並稱自己不需要現金，「財富只會把你壓垮」。馬斯克還說，一旦房子出售，他也不知道要住哪裡，也許會租一間小房子來住。

上月則傳出馬斯克已出售洛杉磯貝沙灣（Bel Air）的一座豪宅，買家是大陸網路業名人、網易創辦人兼CEO丁磊，涉及金額約2900萬美元（約台幣8.6億元）。據悉，馬斯克是在2012年以1700萬美元購入上述豪宅。

(中時電子報)