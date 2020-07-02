櫃買中心今（2）日表示，對倉和公司（6538）未依規發布重大訊息處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，倉和公司於108年12月及109年3月董事會通過為子公司背書保證，惟該公司未依處理程序規定發布重大訊息，而遲至109年6月10、11日始於公開資訊觀測站揭示，核有違反處理程序之規定，櫃買中心對該公司處違約金新台幣3萬元。

(工商 )