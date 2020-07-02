新加坡歌手魏妙如，日前為了拍攝新歌〈克拉夫拉的寂寞〉MV，和團隊們不辭辛勞跑遍陽明山小油坑、黑森林、擎天岡，以及北海岸金山的神秘海岸，上山下海、風吹日曬，為了因應MV劇情，她還要不停臥倒在地再甦醒，讓魏妙如吃進不少塵土，前後耗費14小時才完成，幸好熱愛旅行也喜愛台灣的她，對於沒探索過的所有景點都感到相當新奇也十分期待，開朗笑說：「就當北台灣一日遊囉！」特別的是，MV成果令人驚豔，曝光後網友紛紛詢問是否遠赴冰島拍攝？讓魏妙如興奮地說「我們把寶島拍成了冰島」。

魏妙如上個月推出的全新EP《克拉夫拉的寂寞》獲不少好評，吳宗憲日前在綜藝大熱門後台親自給予鼓勵，大讚她的歌適合在夜裡細細聆聽，而黃子佼也在樂評中點名魏妙如的音樂值得一聽！這首與EP同名的歌曲〈克拉夫拉的寂寞〉，嘗試不同以往的另類搖滾曲風（Alternative rock），創作靈感源自冰島上最危險的Krafla（克拉夫拉）活火山，「即使是一座活火山，也會有沈靜、溫柔的一面」，傳達魏妙如對於夢想始終抱持著溫柔又堅定的態度。〈克拉夫拉的寂寞〉已在魏妙如官方YouTube頻道播出。

魏妙如跑遍北台灣辛苦拍攝MV。（如此音樂提供）

魏妙如跑遍北台灣辛苦拍攝MV。（如此音樂提供）

魏妙如跑遍北台灣辛苦拍攝MV。（如此音樂提供）

(中時 )