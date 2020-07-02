美國製造業景氣持續復甦，推動投資人風險偏好，那斯達克衝上史上新高，但能源等類股下跌，美股漲跌互見，但台股走自己的路，在台幣持續升值、資金行情簇擁下，指數開高走高，終場以11805.14點作收，上漲101.72點，成交金額1881.75億元，再創波段新高。

美國總統川普6月17日已明確表示，美國不會再度關閉商業活動，經濟將持續運行，美國經濟將在第3季後顯著改善，對於美股7月行情帶來利多。而資金5月中旬起，開始流向新興市場，台幣近期強勢，雖然央行出手干預，但已經連續第4個交易日再破29.5元心理大關，仍是亞洲最強貨幣。分析師認為，雖然基本面到第4季有些產業還不明確，但這波純粹是資金行情，在熱錢的推升下，指數短線多頭格局不變。

7月1日正式進入除息旺季，高股息殖利率股仍是市場焦點。另外，由於國際疫情仍然持續攀升，加上7月有生技論壇及生技展，台灣5G本周正式開台，大陸也積極佈建5G，5G相關題材族群表現空間仍大，這些都將會是7月盤面主流族群。

櫃買指數今天表現領先集中市場，收盤指數已經突破2008年金融海嘯時的高點，終場165.15點作收，上漲2.85點，漲幅1.76％，成交量爆出831.09億元大量，是2007年7月26日當時1097.9億元以來最大量。

(時報資訊)