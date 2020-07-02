美國印地安納波里斯國際小提琴大賽金牌得主林品任，日前剛獲選為紐約林肯中心室內樂協會合作音樂家，本周末又將與國家交響樂團團員合奏室內樂，他表示，「我們平常拉很多獨奏曲，但想要成為全方位音樂家，必須要能與人合作，室內樂是重要且不可缺乏的部分。」

林品任表示，從林肯中心的甄選可看出室內樂對一名演奏者的重要性，「以前參加比賽，都是拉獨奏曲，或是和樂團拉協奏曲，但林肯中心的兩輪甄選，都是考驗和其他音樂家合奏的能力，很講究應變能力、臨場反應，以及是否能迅速和他人培養默契，都是觀察的要點，除了音樂素養外，格外注重音樂家的人際關係和情緒管理。」

林品任在2018年美國印地安納波里斯國際小提琴大賽，拿下華人史上第一面金牌及三項特別獎。過去曾獲日本仙台國際小提琴大賽金牌和觀眾票選獎。

這次與林品任合作的小提琴家鄧皓敦表示，先前和林品任合作多以協奏曲為主，獨奏家與樂團團員之間仍是有距離，在溝通上通常透過指揮配合獨奏家想呈現的風格，「當切換到室內樂模式，大家都是獨立個體，溝通層面變廣。林品任從獨奏家身分變成室內樂合作對象，我覺得每次排練和演出時都很融洽，很好相處也好溝通，對於有挑戰性的曲目，他非常認真準備。」

單簧管演奏家朱玫玲則表示，林品任在排練莫札特A大調單簧管五重奏時，能掌握住木管樂器的特性，「這首曲子他擔任第二部，整體拿捏和掌控都非常精準。」

(中時 )