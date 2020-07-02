苗栗縣政府原民中心主任蔣意雄全力爭取獲准增設5處文健站。（謝明俊攝〕

賽夏族長老帶領祭祖靈儀典。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌主持嘎嘎歐岸及風美部落文健站啟用揭牌儀式。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府原民中心今年向原民會申請設立部落文化健康站，第一梯次獲得核准成立3個新站後，月前再獲核准通過南庄蓬萊村八卦力嘎嘎歐岸及風美等2個文化健康站，2日上午共同啟用，苗栗縣長徐耀昌親自前往，與賽夏族長老一起舉行祭典及啟用揭牌儀式，希望免除長輩長途跋涉就可獲得照顧。

目前苗栗縣共有15個文化健康站，除了2個設在苗栗市及頭份市的都會區，是應許多原住民長輩移居至都會區所需設立的，其餘12個都是設置在南庄、泰安及獅潭等偏鄉山區部落。

去年原民會編列預算要在全國增設第2梯次共66個原民部落文化健康站，來照顧原民長輩，苗栗縣原民中心主任蔣意雄準備爭取新增6站的詳盡資料，親自帶隊前往原民會報告，第1階段審核結束後，苗栗縣獲得核准新增3站。

月前，原民會再進行第2階段審核作業，補足不足新站，苗栗縣因而再獲核准新設南庄鄉蓬萊村八卦力嘎嘎歐岸及風美部落等2處文健站。

先前，因新肺疫情影響，第1階段新設的3處新站都是低調啟用，並且暫停長輩共餐及延緩老化活動服務，目前，由於疫情減緩，後面增設2處新站將正常提供長者共餐及減老活動服務。

由於風美文健站位在通往鹿場路上，目前因道路坍方整修道路管制，不便進出，所以2日上午舉行啟用揭牌典禮，先行與嘎嘎歐岸文健站合併舉行，包括苗栗縣徐耀昌、縣議員黃月、楊文昌、南庄鄉長羅春蓮、南庄鄉主席黃順源、副主席莊新妹、鄉代表風志雄等人都到場祝賀。

啟用儀式並由賽夏族長老主持祭典，祈求祖靈保佑，由徐耀昌等人共同執行揭牌儀式，徐耀昌希望新站成立後，能免除長輩們長途跋涉，可以就近享受文健站的服務。

(中時 )