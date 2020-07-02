松山機場2日舉辦「偽出國體驗」活動，參加民眾在機場櫃檯報到，領取登機證後，開心展示登機證，過過出國乾癮。（劉宗龍攝）

松山機場2日舉辦「偽出國體驗」活動，參加民眾在機場櫃檯報到，領取登機證後，開心拿著手機自拍，過過出國乾癮。（劉宗龍攝）

松山機場2日舉辦「偽出國體驗」活動，參加民眾依序通過金屬偵測門，並配合航警人員完成隨身物品安檢。（劉宗龍攝）

松山機場舉辦「出入國境」體驗活動，一共三梯次。今日是第一梯，共有60名幸運兒可搶先體驗睽違已久的「偽出國」行程。一早，有旅客拖著行李箱、戴著草帽到國際線櫃臺check in等登機外，過程中還有彩蛋，也就是臺灣虎航即將飛往離島的A320今天首度在松山機場落地，機場安排灑水儀式。

「出入國境體驗活動」共分三梯次，分別為2、4、7日，每一梯次會從報名者中抽30位幸運兒，且可帶1名親友，首梯約有50多名旅客。一名蕭小姐帶著4歲兒子來體驗「偽出國」，蕭小姐說，今天早上小孩還滿快就起床，因為6、7點對小孩來說很早，就跟小孩講說「我們要去坐飛機喔」，他就馬上彈起來，且沒有生氣，整路非常乖巧，還滿意外的。原本想說也不會抽中，但就填一填。小弟弟則說，想要看窗外的風景。

另名蔡小姐說，因為每年都會安排去日本或香港2、3次，今年疫情關係沒出國，覺得滿遺憾的，有偽出國的體驗滿興奮，可以到機場裡面逛一逛，假裝出國、滿開心的。

體驗活動全程仿照出國搭機流程，旅客上午9時需先於機場櫃臺報到、領取登機證，接受出境通關的隨身物品檢查，通關前，機場工作人員會介紹國際線外候機室服務設施及商場、解釋哪些危險物品不得上機，再逛逛免稅店，上午11時是登機時間，旅客排隊登機，登上華航A330後，機組員向旅客介紹防疫期間，機上清消作業及飛安宣導。40分鐘後下機領行李，致贈紀念品，整個活動約3個半小時。

因應暑假離島旺季，華信航空向專飛國際航線的臺灣虎航濕租3架A320飛機投入澎湖、金門航線營運。其中1架機身編號B-50016的空中巴士A-320客機，呼號為IT-3012，上午由桃園機場飛往松山機場，為7月5日的離島首航做準備，剛好遇上偽出國體驗，機場安排灑水儀式，成為活動彩蛋。

(中時 )