吳宗憲（右）今與KID錄外景。（吳宗憲提供）

吳宗憲（憲哥）日前IG帳號被冒用、電話遭外洩，昨在臉書直播表示為此深受其擾，今詢問憲哥，他表示一天接到約30通陌生電話，呼籲大家別再打來，尤其是在深夜時段，「他們打來試著聊天，但我只有一個人，哪有辦法啊」！無奈說「這個如果沒有嚴厲的去處置的話，以後台灣的網路天空了無寧日」。

凡是陌生電話打來，憲哥一率不接，近日每每打開手機一看，「一整排全部都是陌生電話」，他表示這情況已持續一禮拜，昨晚開直播提醒已報警處理，「有心人散布電話號碼，這個人就有刑責，屬於破壞秘密，再打的話就是累犯，會有罰款」。會想換電話號碼嗎？憲哥表示改號碼太複雜「我電話號碼記者都知道，不能改，一輩子都沒有換號碼的」。

此外還分享愛犬賓果近況，透露因疏忽狗狗牙齒健康，導致牠一口爛牙，昨直播說「今天賓果出了很慘的事情，我不知道要幫牠刷牙，賓果要拔掉後排牙齒10根，聽說已經爛掉，我也不知道該怎麼辦，我對不起賓果」，醫生表示拔牙後不影響狗狗飲食，憲哥表示賓果目前7歲，之後用套指牙刷幫牠刷牙，恢復牙齒健康。

(中時 )