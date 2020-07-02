安慶隆田徑獎學金頒獎，邀請中華民國田徑協會秘書長王景成(中)出席頒獎。(黃邱倫)

2020年東華扶輪社安慶隆田徑獎學金今天舉行頒獎典禮，共計10位選手4位教練獲獎，斗南高中3位選手2位教練獲獎，成為最大贏家。

2009年台北聽障奧運會安慶隆奪得男子十項全能銅牌，當時東華扶輪社看到安慶隆的拚戰精神非常感動，賽後決定給他一筆獎金，但安慶隆沒有接受，反而想要捐出來，因此東華扶輪社用這筆錢以安慶隆之名成立基金會，幫助更多的田徑選手。

東華扶輪社社長劉政林表示，基金會幫助了不少基層優秀選手以及教練，同時也希望能夠培育出更多國手，進而在國際賽事中為國爭光。

中華民國田徑協會秘書長王景成說，東華扶輪社11年來提供了超過千萬獎金給表現出色的選手們，當中又以2017年台北世大運鄭兆村和楊俊瀚奪金畫面至今讓人印象深刻，感謝東華扶輪社長年支持與鼓勵，給了選手們往前努力的動力。

這次獲獎的選手分別是斗南高中女子跳高選手張喬茵、斗南高中男子鏈球兄弟檔沈又豪與沈智陞、惠文高中女子三級跳遠李允辰、大同高中女子跳遠林子琪、大里國中男子跳高葉圩傖、海星國中叢瑋緗、成德高中男子鐵餅黃威誠、陸興高中男子撐竿跳林志成、海星高中110公尺跨欄高亞伯。獲獎的教練有斗南高中陳計憲、鍾聖哲、員林農工劉元凱以及大里高中強湄芬。

第一次獲獎的陳計憲表示，喬茵是目前國內最好的女子跳高選手，雖然已經畢業，但她還是會參加18日於屏東舉行的全中運，她希望能用金牌完美的結束高中生涯；沈又豪和沈智陞兄弟檔則是在互相激勵的情況下成績愈來愈好。

同樣是第一次獲獎的劉元凱，曾是全國男子100公尺紀錄保持人，退役後成為優秀教練，指導的選手張秝羚在去年全運會女子200公尺摘金。劉元凱說，獎金會用在選手的設備上，期盼選手能在無後顧之憂的投入訓練。

(中時 )