家住台南後壁的呂姓男子夜半不睡覺，飲酒後竟騎車要到土地公廟拜拜求財，半路上遇到警方設下的攔檢站，竟當成道路施工交管，沒停車或掉頭落跑卻「直直撞」，被攔下才驚覺是警察臨檢，呂男酒測值高達0.42，不只得依違反公共危險罪送辦，還得面臨至少9萬元以上罰金，求財不成反破財。

警方調查，53歲的呂姓男子平日經商維生，近日生意普普，晚上休息後在家喝酒，深夜起意想到白河崁頂福安宮拜拜，希望土地公能保祐他財運亨通，從後壁騎機車出發，騎了10公里左右，在南二高白河交流道附近遇到白河警分局執行防治危險駕車勤務，帶著酒意的他看成道路施工交管，沒有減速仍向前騎。

現場執勤的4名巡佐內角所所長陳進堯、關嶺所所長鄭忠明、仙草所所長魏志文、白河所副所長黃志成將呂男攔下，他被警察團團圍住才回神，向警方表示自己要去廟裡拜拜，沒想到凌晨還有攔檢，還把警車值勤燈看成施工警示燈，結果只能到拘留所住一晚了。

警方詢問呂男是否有喝酒，他一開始還辯稱只有吃檳榔，但酒測值高達0.42，依違反公共危險罪送辦，罰金9萬元起跳，得不償失。

(中時 )