透過正子造影掃描顯示，老翁有一個約3公分的腫塊，切片後證實為第3期口咽癌。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

彰化一名82歲老翁，常感覺耳內抽痛，在家中附近診所讓醫師診斷為中耳炎，但經過治療仍不見好轉，因此到部立彰化醫院耳鼻喉科求診，竟被確診為口咽癌第3期，彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，口咽癌會伴隨耳部產生移轉性疼痛，因此被誤認為中耳炎，呼籲民眾勿掉以輕心。

張姓老翁兒子表示，父親吃完診所開的藥後，疼痛症狀沒有改善，才求診部立彰化醫院，醫師安排內視鏡檢查，才發現在父親左側口咽壁，靠近扁桃腺下方的地方有腫塊，透過正子造影掃描顯示，有一個約3公分的腫塊，切片後證實為第3期口咽癌。

許嘉方表示，近年，口咽癌、口腔癌等頭頸類癌症，有年輕化趨勢，因口咽癌長在口腔後側的位置，早期病徵不明顯，患者通常難以察覺，等到恩嚥困難，甚至出血等耳部轉移性疼痛，才尋求醫生幫助，常常因為這樣而錯過治療黃金期。

許嘉方說，香菸、檳榔和酒，被視為罹患頭頸類癌症殺手，尤其檳榔，近九成的頭頸類癌症患者都曾接觸過，所以最好對這些東西敬而遠之，也提醒民眾，國健署有提供30歲以上有嚼檳榔或吸菸的民眾，2年1次的口腔黏膜檢查補助，建議民眾多加利用，才能及時發現治療。

(中時 )