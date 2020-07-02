台股持穩震盪走高，收復11800點，與今年2月的前波高點11854點與11827點愈趨迫近，可謂見關非關，在國際熱錢狂炒股匯兩市下，具題材股票強者恆強態勢，值持續追蹤。

而盤面上的強勢股，一般可從高掛漲停板或大漲逾5%相關股票中找尋；由於法人、大股東與主力群等市場大戶短期作價不手軟，短期具題材的相關股票的高檔，或仍暫勿預設立場；唯量價關係也需緊盯，設若量大拉長黑，或連續量大不漲，則短線就需特別小心。

今上市股票亮燈漲停者，包括愛普、智原、揚智、杏輝、智伸科等22檔，而漲幅逾5%者，則達38支股票。櫃買市場方面，大紅燈籠高高掛者，包括熱映、建達、合一、中天、旺矽、弘塑等35檔股票，而單日漲幅逾5%者，更高達64支。

單日成交量方面，上市排名前10大者，包括群創、友達、國光生、開發金、聯合再生、聯電、永豐金、中信金、東森與友訊等。

櫃買市場成交量排名前10名大者，包括光洋科、精材、晟德、宏捷科、元太、華星光、旺矽、光環、宜特及聚和。

(工商 )