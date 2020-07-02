大學指定科目考試明天起一連舉行3天，花蓮預計有361名考生，試場設於「國立花蓮高中」。新冠肺炎疫情雖鬆綁，考生仍需配戴口罩，並未開放考生親友陪考。今下午3點到5點開放看考場，但不能進入教室，僅能在教室外確認位置。

花蓮考區今年由國立東華大學承辦，東華大學表示，今下午3點至5點，開放看考場，但考生和家長只能在教室外查看座位安排，不能進入。另配合防疫措施，提醒考生看考場時，須配戴口罩、配合量溫，若量測發燒者將不得進入。

大熱天戴口罩應試對考生是一大考驗，東華大學表示，考試期間會關閉教室門開冷氣，試場溫度設定在攝氏24度到26度。若考生對溫度或聲響較為敏感，可攜帶衣物、耳塞，但耳塞須先經監試人員同意、檢查後才能使用。

大學指定科目考試，第一天七月三日考試科目為物理、化學、生物；七月四日考試科目為數學乙、國文、英文、數學甲；七月五日進行歷史、地理、公民與社會科等考試。

東華大學提醒考生，除遵守考場規定外，近日天氣炎熱，考生可利用休息時間補充水分。若因病情有特別需求的考生，需在考試中飲水或服藥者，可在考前持相關證明報備同意，在監試人員協助下飲用或服用。

(中時 )