因為新冠肺炎(COVDID-19)緣故，Google 原本訂於 5 月舉行的 Google I/O 開發者大會全面取消。由目前情況來看，Google 將會把預計發表的內容按類別分散來舉辦線上活動，現已確認將在美國時間 7 月 8 日舉辦以 Smart Home 智慧家居為主題的線上高峰會。

Google 方面已經公布，將會在美國時間 7 月 8 日舉辦「Hey, Google」Smart Home Summit。預計會中將會有 25 分鐘的 Keynote 主題演講，將由 Google 智慧家庭部門的總監 Michele Turner 來主講，對外公布 Google 針對智慧家庭服務所打造的 API(應用程式介面)，以及開發者為自家服務接入新的 API 後能享受到的新功能。在此之後，則將由 Google 的代表以及 Vizio、IKEA、Tuya 以及 LG 的代表進行對談，來更全面的了解當前會家庭產業的最新發展。

Google 預計在 7 月 8 日 CST 時間上午 10 點舉辦線上高峰會，按照時差來推算，預計高峰會的主題演講會在台灣時間 7 月 8 日晚間 11 點舉行。有近期曝光的資訊來看，這預計將是一場主要針對開發者說明新 API 的發表會，有興趣的開發者已經可以線上註冊免費登記參與。

(科技)