外媒日前多次報導，大陸將會在8月份在南海進行一場模擬奪取東沙島的軍演，軍方實際上也在6月初，以「移地訓練」的名義，以極機密的行動迅速派遣海軍陸戰隊進駐東沙島加強戰備，國防部事後低調證實，卻不願透漏任何內容，據透露，海軍陸戰隊派出一個「加強連」兵力上島，預計「訓練」到8月初，但是否會等到大陸軍演結束後歸建，外界不得而知。

這項秘密行動行動是月前總統蔡英文南下視導「海軍陸戰隊指揮部」時，因與移地訓練的99旅副旅長林家宏進行視訊時，意外的「官洩」。對此軍方人士說，陸戰隊移訓東沙島是機密行動，如果不是總統府證實 ，軍方是絕不會公布的。

雖然國防部強調，陸戰隊移訓東沙島，是屬於移地訓練，非長期駐守，目的在強化海巡的專長，以及後勤維保等防衛能力。

對於陸戰隊派遣多少兵力外界一直是個謎，但據透露，陸戰99旅派遣了一個「加強連」兵力上島。預計「訓練」時間將到7月底為止，由於大陸即將在8月初在南海進行軍演，是否配合軍演「順勢」延長到大陸軍演結束，仍是未知數。

(中時電子報)