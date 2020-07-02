台塑盃全國撞球錦標賽昨日開打，因為防疫關係，雖然現場無觀眾入場為選手加油，但是首日的線上直播卻吸引超多點閱率，四場賽事線上觀看人次達到15萬多人，尤其是已升為撞球教練的台灣撞球之子楊清順的單場賽事，就吸引了8萬多人的點閱率。

受疫情影響，台塑盃亞洲撞球錦標賽今年確定不開辦，讓國內又少了一場國際賽事，而苦無國際賽事的選手，也把握了今年開封後首場重要的台塑盃全國撞球錦標賽，我國世界排名的高手紛紛齊聚一堂，讓許多熱愛撞球的選手們一解球癮，台塑盃的熱鬧開賽，也使得其他國際選手在網站上表達羨慕之意。

台塑盃全國撞球錦標賽前身是巡迴賽，今年升級為錦標賽，除了獎金的提高，賽制也有變化，預賽採取四天，每天取前16強晉級第五天的決賽。單場報名限制為128個席位，預賽從7/1日至7/4起每天中午12點報名開始，下午一點開賽。熱愛撞球運動的球迷朋友們，不要錯過臉書上精彩的線上直播，或是加入猜中冠軍有獎的行列喔！

首日闖進16強的選手有柯秉逸、柯秉中、傅哲偉、李自民、林達理、方韋中、張煦、姚正祥、余豊熙、陳亮任、陳冠強、江振宇、宋易軒、郭玄偉、周書玄、劉日騰位。

(中時 )