公平會於2日發布2019年多層次傳銷事業經營發展狀況調查結果顯示，2019年參加多層次傳銷商人逾369萬人，較前一年增加逾61萬人，約佔總人口數的15.58％，平均每萬人中有1558人從事多層次傳銷，其中女性比重高達71.12％，顯示在傳銷界，是女力當家。

公平會指出，2019年度參加多層次傳銷事業之傳銷商人數、多層次傳銷事業之營業總額及佣(獎)金支出總額，都較上一年度增加。同時，隨著網際網路普及，傳銷事業藉由網路媒介推廣多層次傳銷業務也愈見普遍，行銷手法包括透過事業網站、臉書粉絲團及直播等方式。

依據調查發現，2019年參加多層次傳銷商人逾369萬人，較前一年增加逾61萬人，約佔總人口數的15.58％，平均每萬人中有1558人從事多層次傳銷，其中女性比重高達71.12％，顯示在傳銷界是女性為主力市場。若依年齡分析，多數為50歲至59歲，計81.67萬人，次為40歲至49歲，計71.32萬人，第三為60歲至69歲，計61.72萬人。

依產值來看，2019年334家多層次傳銷事業所填報的傳銷營業總額為935.41億元，首度突破900億元，較2018年增加105.14億元，成長率近13％。

以產品類別觀察，主要是營養食品類的銷售額大幅度成長，總計銷售金額為608.73億元(占65.08%)，其次為美容保養品類148.03億元(占15.83%)，第三為清潔用品類38.01億元(占4.06%)，這三類占到營業總額的84.97%。其中營養食品類及美容保養品類，2019年度營業額較2018年度分別增加84.10億元及17.79億元。

在行銷通路上，2019年採行網路行銷的多層次傳銷事業占整體家數之比率近6成。顯示近年傳銷事業使用網路推廣者日益普及。在佣(獎)金方面，108年度曾訂貨的傳銷商有242.4萬人，占傳銷商總數比率為65.62％；而曾領取佣(獎)金的傳銷商約94.9萬人（107年83.7萬人），占傳銷商總數25.69％。其中女性佔到72.30％。

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