韋禮安催淚情歌〈記得回來〉MV出爐，這回他晉升男主角，與女主角程予希飾演一對情侶，兩人從親額頭、摩鼻子，最後吻戲他竟然連卡二次，急得現場所有工作人員大喊「韋禮安，上」，不停鼓噪「親下去」，他才完成這個鏡頭、獻出出道10年的螢幕初吻；韋禮安事後笑說：「我覺得導演是受到現場『姊姊團（工作人員們）』的壓力才加入吻戲，原本我想有必要這樣嗎？但劇情的走向到這裡，就想好，豁出去了！」

韋禮安在MV裡飾演一個會彈吉他的樂器行老闆，遇上來買吉他的程予希進而相戀，但隨著程予希成功走紅、相聚的時間愈來愈少，熱戀時兩人總是分享著一人一邊的耳機，如今耳機的一邊卻少了一個人；拍攝韋禮安教程予希吉他時，起初韋禮安表現太正經，直到導演受不了直接下指令：要笑、要害羞、要眉目傳情、要手指碰觸，才大功告成，韋禮安無奈地說：「我就只會老派的直線式教法。」隨著老派的韋禮安拍攝時愈來愈開竅，導演開始加戲，從碰額頭、親額頭、摩鼻子一直加。

拍攝這場吻戲前，韋禮安禮貌性地問了程予希：「妳的尺度到哪裡？」沒想到個性走激不得路線的程予希立刻回：「我無極限！」最後兩人的雙唇終於順利貼在一起，完成吻戲，兩人大笑如釋重負，全場也響起驚人的歡呼聲，慶祝韋禮安突破出道10年最大尺度，獻出螢幕初吻；為了擔任男主角，拍攝當天韋禮安凌晨4點就起床，5點梳化、7點開工，接著一路拍到隔天凌晨2點，前後超過20小時，他說：「大家還鼓勵我說這一次終於當上男主角了，我想說也不用這樣啊，因為真的好累哦！我今天經歷太多事，都是從來沒有發生過的事。」〈記得回來〉MV將於6日上架。

韋禮安（左）和程予希在MV裡有不少親密戲。（The Orchard）

韋禮安（右）和程予希在MV裡有不少親密戲。（The Orchard）

(中時 )