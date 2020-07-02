智原(3035)今(2)日除息，開盤參考價，配發現金股利1.1元，智原今股價剽悍，早盤即完成填息，股價也一路走高，午盤後攻上漲停鎖住，一路鎖住到終場，股價報在51.3元，順利站穩50元大關，再創今年1月底以來新高價。

智原因在今年初新冠肺炎爆發初期就積極因應，故將衝擊降到最低，預估第二季營運將較第一季回升3~5%，NRE(委託設計)在新案挹注下可重回成長軌道，量產亦可維持逐季往上的趨勢。

受到美中關係持續緊繃下，美國新冠肺炎恐有第二波風險下，川普最新再打反中牌，這也使得美中關係前景不排除會走向惡化，大陸自2018年中興事件以來，官方就力促半導體產業的自製率提升，這也使得台系IC設計相關個股可望受益。

大陸官方針對Design house的主要補助是在IP和Mask，這也使得大陸近1年內Design house IP和ASIC(客製化晶片)和需求大幅增加，且絕大部分都是採整套購買，這對智原來說絕對是一大商機，且因大陸發展半導體自製非一蹴可及，保守估計至少需要10年，故此趨勢對智原來說絕非短期效應。

在大陸拚半導體自製趨勢下，客戶對智原開案量變得非常積極，評估案子的速度也加快，智原目前在應用上，集中智慧電表、AIOT、SSD、數據通訊等，其中又以智慧電表專攻大陸內需市場，政府的色彩重，較不會被貿易戰衝擊，數據通訊以往是歐美市場寡占居多，所以大陸官方積極扶植，是可以發揮切入的利基市場，智原在過去2年的Design win接單上，幾乎有90%是上述四種應用。

(時報資訊)