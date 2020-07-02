因美國新冠肺炎疫情居高不下，麥當勞周三宣布重啟美國業務的計畫將暫緩21天，但外帶與得來速服務仍維持不變。

麥當勞在美國擁有14,000家店，截至6月中旬僅1,000家左右以減少座位的方式恢復營業。在此之前，Alphabet旗下谷歌公司也宣布重啟美國辦公據點的時間表，將推遲約兩個月，至少到9月。蘋果公司周三宣布，到周四前將另外關閉30家美國門市，使再度關門的美國蘋果商店總數達到77家。

密西根、科羅拉多與佛羅里達近來確診數急速升高，不得不宣布延後或暫停重啟經濟的進程。截至周二，美國的新冠肺炎新增確診平均數已經連續6天超過4月創下的高峰，當時部分官員認為美國疫情已經到頂。

根據路透社統計，周三美國確診數再增加逾48,000人，續創疫情爆發以來的單日新高。亞利桑納、加州、佛州與德州的新增病例數最多，而包括這3州在內的14個州，新冠肺炎確診數在6月一個月內就增加逾1倍。

截至周三，全球已有超過1060萬人感染新冠狀病毒，超過50萬人因此死亡。美國人口占世界人口總數僅4%，但其新冠肺炎確診與病故人數卻占全球總數約25%。

(時報資訊)