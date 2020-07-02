行政院長蘇貞昌今（2）日在行政院會表示，國內5G服務已於6月30日開台，請經濟部與相關部會積極協助各產業導入5G與人工智慧（AI），同時扶植材料與設備上中下游供應鏈，完備半導體產業聚落，搶占全球供應鏈的核心地位。

蘇貞昌聽取經濟部「推動台灣成為『亞洲高階製造中心』與『半導體先進製程中心』」報告後指出，近來受到中美貿易紛爭跟新冠肺炎疫情影響，全球供應鏈快速重組，許多高階產品製造企業選擇移回台灣。

蘇貞昌表示，過去1個月在院會陸續聽取「高科技研發中心─大A+計畫」與「顯示科技與應用行動計畫」，加上今日經濟部提出的「高階製造中心」及「半導體先進製程中心」報告，就是要讓台灣經濟轉型、產業創新，在世界變局中能夠脫胎換骨、搶得先機。

蘇貞昌強調，台灣5G服務已開台，與美、日、韓同時邁入5G時代，請相關部會加快腳步，善用我國科技優勢與關鍵技術，結合公協會力量，協助各產業導入5G與AI，發展創新應用解決方案。

同時，蘇貞昌指出，也要扶植國內材料與設備上、中、下游供應鏈，讓材料供應在地化、技術自主化、先進設備能國產化，才有利完備國內半導體產業聚落，搶占全球供應鏈核心地位，並吸引外商來台投資，擴大與國內業者合作，強化產業競爭力。

經濟部表示，去年台灣半導體產業產值已達2.7兆元、位居全球第2名。據統計，去年台灣半導體設備需求約達5130億元，占全球需求28％，半導體材料需求則達3,306億元，亦占全球22%。

經濟部指出，政府將建立更完整半導體產業聚落，形塑台灣成為「半導體先進製程中心」，藉此吸引更多半導體設備及材料等外商來台投資，落實材料及設備供應鏈的自主化與國產化，並達成2030年半導體產值5兆元的目標。

(時報資訊)