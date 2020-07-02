《遠見雜誌》2020台灣最佳大學排名結果出爐，逢甲大學近幾年大力推動國際化接軌，且積極投入大學社會責任的實踐，成果受肯定，名列全台私校類排行榜第3名、更是前5名中唯一一所非醫科大學，此外，逢甲在「國際化程度」的評比為全台第2、僅落後台大。

《遠見》從2016年開始調查每年台灣最佳大學排行榜，分別針對「社會影響」、「學術成就」、「教學表現」、「國際化程度」、「推廣及產學收入」及「財務體質」共六大指標面向進行評比，今年配合教育部力推的大學社會責任實踐計畫、新增「聯合國永續發展目標（SDGs）」貢獻度。

校方指出，《遠見》今年擴大公布綜合類、文法商類、技職類、私校類四大分榜前30強，逢甲大學除為私校類第3名，同時躋身綜合類全國第8名，獨霸中部公私立大學。

逢甲大學校長李秉乾指出，私校類前5名除逢甲，其餘4所都是醫學大學，逢甲沒有醫學院、醫院或宗教、財團支持，能獲獎憑藉的是以學生為核心、教學為重的價值及「Different but better」的策略。

校方強調，逢甲在「教學表現」項目評比成績大躍升，主因學校在創新教學的用心，除成立創能學院、推動全校性AI與雲端運算應用，更建置創新學制，幫助學生在畢業時能同時擁有兩種以上跨領域專長。

逢甲指出，學校近年來積極推動國際化，不但聘用外籍教師、送學生出國交流，更攜手澳洲墨爾本皇家理工大學、美國加州聖荷西州立大學等名校，在國際科技與管理學院設置5個雙學士學位學程，國際化名次從去年第9名推進至第2名，僅次台大。

(中時 )