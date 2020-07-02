威力彩已經連續槓龜40期，今天頭獎累積金額上看12億元，若一注獨得將是今年最高獎金。吸引不少民眾包牌下注威力彩。台灣彩券公司統計，第一區「24、04、03」，開過最多次，第二區是「02」最常中獎。投注站老闆表示，最多人花800元包第2區提高中獎機率。

據台灣彩券統計，威力彩開賣以來，第一區最常中獎的號碼，第一名到第三名分別為「24、04、03」分別開出過242次、226次、223次。倒數三名為「09、02、32」依序只開出167次、179次、186次。第二區中獎號碼以「02」共開過176次最多，最冷門號碼「08」只開過154次。

《ETtoday》報導，投注站老闆表示，最多民眾選擇「800元包第2區」的包牌方式，把第2區「01~08」8個號碼全買下來，提高中獎可能，此外買彩券前也會摸彩券行的財神爺、彌勒佛招財。

(中時電子報)