配合「振興三倍券」將於7月15日上路，六福萬怡酒店也同步推出「放大振興券」活動，揪上親朋好友來到敘日全日餐廳一同聚會享受大餐，只要使用振興三倍券單筆消費滿3,000元，還能再獲得3,000元餐飲折抵券，將拆分為500元、200元等2種面額，消費滿600元可使用1張面額200元折抵券，而消費達2,000元則可使用1張面額500元折抵券，靈活彈性使用省更大。

Buffet自助餐廳競爭激烈，六福萬怡酒店從紅海中突圍，旗下敘日全日餐廳提供結合單點主餐與自助吧的Semi Buffet型式服務，更持續發揮創意，一口氣推出10款風味主餐，價格區間為980元＋10％至1780元＋10％，包含美國加州老饕熱愛的荷斯登肋眼牛排、重量級波士頓活龍蝦等頂級料理全都入列。

若是單一美味主餐還不滿足，敘日全日餐廳再創主餐新玩法，大吹韓國半半風，民眾可任選2道半份主餐進行雙拼，一次品嚐到雙重美味，將依照2道間的高價主餐計費；此外，敘日全日餐廳全新推出2~4人分享餐，澎湃海陸雙人餐共有3種組合，為任選1道來自美國、澳洲、日本等地的高級和牛主餐，再加上重達600公克的波士頓活龍蝦，兩人用餐超值價只要3,600元＋10％，還有經典美味印度燒烤海陸分享餐，適合3~4人享用，以坦督里牛肉、豬肉、雞肉、白蝦、烤蔬菜組合而成的大烤串，搭配帶有濃郁風味的雙起士烤餅，超值價格5,520元＋10％。迎接炎炎夏日就是要大口吃肉，無論是單人享用，或是多人分享，敘日全日餐廳一次提供高達59種主餐組合，想要怎麼吃，交由自己搭配決定。

敘日全日餐廳推出的全新菜單中，針對個人主餐共設計10不同風味的料理，其中，「美國荷斯登牛肋眼牛排」主餐為循著好萊塢名人的口袋名單，與美國頂級餐廳同步，特別選用由「Flannery」肉舖供應的荷斯登牛肉，相較於一般肉牛，荷斯登牛屬乳牛品種，肉質細緻略帶乳香，油花均勻分布呈現大理石花紋， 煎烤後的表層焦香味與內層豐厚肉味交織，多層次風味讓人一吃就忘不了，再搭配美味吃到飽的沙拉吧，只要1,780元＋10％；另外，考量到部分消費者不吃牛肉，特別增加「印度坦督里雞肉」、「慢煮挪威鮭魚」、「酥脆德國豬腳及香腸」、「香烤BBQ豬肋排」、「美紐羊排雙重奏」等各式主餐，各種需求全都能滿足，朋友聚餐不用再費心找餐廳。

(中時 )